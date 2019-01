Xavier Rudd é o mais recente nome confirmado para o cartaz do NOS Alive, atuando no Palco Sagres no dia 11 de julho.

O mote será a apresentação de "Storm Boy", o seu último trabalho de estúdio, com o qual se apresentou em Portugal no ano passado.

Xavier Rudd irá juntar-se a Sharon Van Etten, que atua nesse mesmo dia e palco, e aos Cure, Ornatos Violeta e Weezer no "cardápio" do primeiro dia do festival.

Os bilhetes estão à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe).

Veja o cartaz anunciado até ao momento:

NOS ALIVE

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

De 11 a 13 de julho



11 de julho

Palco NOS

The Cure

Ornatos Violeta

Jorja Smith

Weezer



Palco Sagres

Sharon Van Etten

Xavier Rudd



Palco NOS Clubbing

Emicida



12 de julho

Palco NOS

Vampire Weekend

Tash Sultana



Palco Sagres

Pip Blom

Curadoria Bridgetown (Carla Prata, Dillaz, DJ Dadda, Nubai Soundsystem, Plutonio, Saint Jhn, Trace Nova e Lé Vie)

H.E.R.



13 de julho

Palco NOS

Smashing Pumpkins

Bon Iver

The Chemical Brothers

Vetusta Morla



Palco Sagres

Thom Yorke

Idles



Palco Nos Clubbing

Bob Moses