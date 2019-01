O RFM Somnii, festival dedicado à música eletrónica, irá regressar este ano à Figueira da Foz.

O primeiro nome confirmado para o cartaz é o do rapper norte-americano Tyga, que virá a Portugal para apresentar os temas de "Kyoto", o seu último álbum, editado em 2018.

Para a sua sexta edição, o festival irá não só ocupar a praia como, também, o centro urbano. Ao longo do evento, de 5 a 7 de julho, a cidade irá acolher espetáculos surpresa, zonas de tertúlia e lazer, experiências e festas especiais.

O RFM Somnii irá, ainda, expandir o seu conceito musical de base; para além da eletrónica, também a pop e o hip-hop passarão a estar representados nos palcos do festival.

Os bilhetes já se encontram disponíveis para venda, em todos os locais habituais, a preços que vão dos 25 euros (diário) aos 61 euros (passe de 3 dias), 77 euros para quem acampar no festival.

Já os bilhetes VIP, com oferta de uma bebida por dia e acesso a uma zona exclusiva do festival, variam entre os 55 euros e os 166 euros. Os bilhetes Premium, que incluem duas bebidas por dia e acesso a uma after-party no Casino Figueira, custam entre 93,50 euros e 271 euros.