A rapper norte-americana Noname irá atuar no próximo dia 27 de abril no Lux Frágil, em Lisboa, naquela que será a sua estreia em Portugal.

Considerada por muitos críticos como um dos grandes talentos emergentes do hip-hop, Noname trará a Lisboa os temas de "Room 25", o seu álbum de estreia, editado em setembro.

Ao longo da sua ainda curta carreira, Noname já colaborou com nomes como Chance the Rapper, Mick Jenkins, Lil B ou Thundercat, tendo também andado em digressão com Lauryn Hill.

Os bilhetes para este espetáculo serão colocados à venda esta sexta-feira, ao preço único de 22 euros.