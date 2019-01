Chris Martin partilhou recentemente uma lista das canções que considera "maravilhosas".

Das escolhas do vocalista dos Coldplay fazem parte canções mais antigas e de bandas como os AC/DC, e também temas de fenómenos mais recentes, como 'Malamente', da catalã Rosalía.

Ouça as canções que Chris Martin anda a ouvir:

Lizzo – ‘Juice’

The 1975 – ‘Love It If We Made It’

Rosalía – ‘Malamente’

Stormzy – ‘Blinded By Your Grace pt 1’

AC/DC – ‘Thunderstruck’

Daniel Caesar – ‘We Find Love’

Wizkid, Spellz e Tiwa Savage – ‘Ma Lo’