Os Foo Fighters deram há poucos dias o seu primeiro concerto oficial de 2019, em Las Vegas, que ficou marcado pela queda de Dave Grohl.

Porém, o músico não foi o único a cair, nessa noite, e também não foi quem bebeu mais: essa distinção coube a um homem chamado Jay, que subiu ao palco com a banda.

Após dançar com Grohl e pedir para a banda tocar uma versão de 'Stay With Me', dos Faces, Jay tentou subir para cima da bateria de Taylor Hawkins... sem sucesso.

A aventura mereceu um comentário seco de Dave Grohl: "Este gajo está tão despedido". Veja o vídeo: