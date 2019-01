Tal como o rock ou o hip-hop, o heavy metal é um género que ultrapassa fronteiras. Por todo o mundo, há vários casos de bandas que aliam, por assim dizer, a modernidade à tradição - fazendo música inspirada por esses géneros, mas acrescentando-lhes a sua própria identidade cultural.

É o caso dos The Hu, uma banda de heavy metal da Mongólia que está a dar que falar. À típica sonoridade metal, o grupo juntou instrumentos e cantos tradicionais daquele país; os resultados estão à vista no YouTube.

Em apenas dois vídeos, os The Hu já conseguiram obter mais de 9 milhões de visualizações, algo invejável para qualquer banda nos dias que correm. E isto não é tudo; o grupo anunciou estar a preparar o seu álbum de estreia há sete anos, com data de lançamento prevista para os próximos meses.

O título do disco também não poderia ser mais mongol: "Gereg", nome dado aos passaportes diplomáticos utilizados no tempo de Genghis Khan, nascido na Mongólia no século XII. No que toca a caracterizar o seu estilo próprio de música, os The Hu preferem o termo hunnu rock - sendo que "hu" é a palavra mongol para "humano".