Kanye West estava na calha para ser um dos cabeças de cartaz da edição deste ano do festival de Coachella, mas acabou por ser substituído à última hora por Ariana Grande.

Em causa estaria, segundo relatos, a preocupação do rapper em relação ao tamanho do palco, que considerou demasiado pequeno.

A Billboard escreve agora que West terá feito uma exigência de última hora à organização do festival, o que inviabilizou a sua presença: a construção de uma cúpula gigante, no centro do recinto.

O pedido foi rejeitado por questões de logística: seria impossível construir a cúpula proposta pelo rapper em apenas 4 meses, e isso levaria a uma reorganização do recinto e ao retirar de várias casas de banho portáteis.

Argumentos que levaram Kanye West a responder ser "um artista criativo", que não deveria estar a perder tempo "a falar sobre casas de banho".

Segundo a Billboard, o rapper estava de férias com a sua família quando recebeu a chamada da organização do festival, desligando abruptamente o telefone ao ser confrontado com a recusa.

Por sua parte, o Coachella não lamentou a perda de West; na mesma noite, falou com o manager Scooter Braun, que também já trabalhou com Kanye West, para que uma outra cliente sua fosse cabeça de cartaz: Ariana Grande.

Caso tivesse sido construída, a cúpula albergaria cerca de 125 mil pessoas e conteria uma produção de alta tecnologia, com vídeos imersivos.

A Billboard escreve ainda que o festival de Coachella não foi o único a abordar West e a rejeitá-lo depois: o Governor's Ball, em Nova Iorque, também tentou ter o rapper no alinhamento, mas recusou construir a cúpula em questão.