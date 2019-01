Foi divulgado um vídeo oficial que coloca, lado a lado, a prestação dos Queen no Live Aid com aquela encetada para o filme "Bohemian Rhapsody", com Rami Malek.

Para esta cena, a primeira a ser gravada - apesar de ser o clímax do filme -, Rami Malek não escondeu algum nervosismo. "Ninguém te pode preparar para aquela sensação", afirmou.

"Foi um desafio fazer aquela que dizem ser a melhor performance rock de sempre. Foi um batismo de fogo: 'Bohemian Rhapsody' no primeiro dia [de gravações] e 'Radio Gaga' no segundo...".

Após vários dias, o ator propôs que a cena fosse gravada em apenas um take. "Arranjámos três gruas com câmaras e fizemos todos os 22 minutos do set. Foi o melhor take que fizemos", salientou.

"Aquilo é adrenalina pura. O meu coração palpita só de pensar nisso. Percebes quanta adrenalina correu pelas veias de Freddie Mercury ao ver-se perante 75 mil pessoas. Adoro ser ator. E, para manter esta toada de estrela rock, foi como estar sob o efeito de drogas", rematou.

A performance integral do Live Aid por Malek e os demais atores será incluída no DVD de "Bohemian Rhapsody", que sai a 4 de março.

Veja aqui: