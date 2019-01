Em 1994, as Hole editaram o seu segundo álbum de estúdio, "Live Through This", ainda hoje um dos mais celebrados do período grunge.

Na capa figurava uma jovem modelo, vestida como uma sorridente "rainha do baile", que durante muito tempo se pensou ser de Courtney Love, guitarrista e vocalista da banda.

Na verdade, a jovem - hoje 25 anos mais velha - é uma empresária de seu nome Leilani Bishop, que em entrevista à Kerrang! recordou esse período da sua vida.

Apesar de ter emprestado o seu rosto às Hole, Leilani admitiu que, à altura, não conhecia muito bem a banda. "Só tinha ouvido um par de canções delas. Era fã dos Nirvana", disse. "Mas entusiasmei-me por fazer parte deste projecto, sabendo quem [Courtney] era e do que ela era capaz".

Ainda assim, a modelo nunca chegou a conhecer a banda. "A Courtney deveria ter vindo à sessão fotográfica, mas uma amiga dela teve um bebé nesse dia. Apesar de termos amigos em comum, nunca nos cruzámos", revelou.

Hoje em dia Leilani dedica-se sobretudo a cuidar do seu negócio, a Botanica Bazaar, mas em 2014, 20 anos após o lançamento de "Live Through This", replicou a foto da capa, com o fotógrafo Chris Nicholls. Veja aqui: