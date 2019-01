Krystal Klear, Flohio, Crumb e DJ set de Romare são as quatro confirmações de hoje no cartaz do Vodafone Paredes de Coura, festival que regressa ao Minho entre os dias 14 e 17 de agosto. Os passes gerais para o evento estão à venda nos locais habituais pelo preço único de 84,00.

O produtor irlandês de eletrónica Krystal Klear, cujo verdadeiro nome é Dec Lennon, vem a solo nacional apresentar o mais recente EP, "Neutron Dance", editado no ano passado, e sobe ao palco no dia 15 de agosto. No dia seguinte, é a vez do DJ set do londrino Romare, que pertence ao catálogo da reputada editora Ninja Tune, e no último dia sobem ao palco a rapper Flohio, também londrina, e os norte-americanos Crumb.

O cartaz confirmado até ao momento do Vodafone Paredes de Coura é o seguinte:

14 de agosto

The National

Parcels

15 de agosto

New Order

Car Seat Headrest

Boy Pablo

Acid Arab

Krystal Klear

16 de agosto

Spiritualized

Father John Misty

Julien Baker

Romare (DJ set)

17 de agosto

Patti Smith

Mitski

Kamaal Williams

Flohio

Alice Phoebe Lou

Crumb