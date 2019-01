A filha mais velha de R. Kelly, Buku Abi, reagiu às acusações de abusos sexuais que pairam sobre o seu pai, que apelidou de "monstro".

Num longo testemunho publicado no Instagram, Abi afirma sentir-se "desolada" e diz estar a rezar "por todas as famílias e mulheres que foram vítimas do meu pai".

Buku Abi, hoje com 21 anos e de relações cortadas com R. Kelly, explicou que não comentou estas acusações mais cedo "para poder encontrar alguma paz de alma", já que, afirma, também sofreu às suas mãos.

"Os meus irmãos e eu não o vemos há anos. Com a minha mãe é igual. O mesmo monstro que vocês procuram confrontar é o meu pai. Sei bem quem e o que ele é", afirmou.

"Cresci naquela casa, e optei por não falar sobre ele e sobre o que ele faz para poder encontrar alguma paz de alma, devido ao meu estado emocional, e para me curar. Tenho de prosseguir com a minha vida de uma forma que seja a melhor para mim".

Buku Abi, nascida Joann Kelly, é um dos três filhos da relação que o cantor teve com Andrea Lee, sua antiga dançarina e da qual se divorciou em 2006, após acusações de violência doméstica.