O VOA - Heavy Rock Festival, que se realiza a 4 e 5 de julho no Estádio do Restelo, em Lisboa, anunciou mais quatro nomes para o seu cartaz.

O grande destaque vai para os Trivium, que assim regressam a Portugal depois de terem atuado neste mesmo festival em 2017, em Corroios.

A banda norte-americana irá trazer consigo o seu álbum mais recente, "The Sin and the Sentence", o oitavo da sua carreira.

Aos Trivium juntam-se os britânicos While She Sleeps e os portugueses W.A.K.O. e Rasgo. Do cartaz já faziam parte os Slipknot, Slayer e Lamb of God.

Os bilhetes para o VOA - Heavy Rock Festival encontram-se à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 50 euros (diário) aos 75 euros (passe).