Os Disclosure são a mais recente confirmação para o cartaz do festival Super Bock Super Rock, atuando no Palco Super Bock no dia 20 de julho.

Desta feita em formato DJ Set, será o regresso da dupla britânica a um festival que conhece bem, tendo aqui atuado em 2014 e 2016.

Os Disclosure juntam-se, assim, aos já confirmados The 1975, Lana Del Rey, Metronomy, FKJ, Superorganism e Kaytranada.

Os bilhetes estão à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 58 euros (diário) aos 110 euros (passe).