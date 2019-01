Já não há bilhetes para o concerto de Bob Dylan no Coliseu do Porto, que acontece no próximo dia 1 de maio.

Segundo confirmou à BLITZ fonte da promotora Everything is New, os bilhetes esgotaram no dia em que foram colocados à venda, ou seja, a 5 de janeiro.

Nesse mesmo mês de maio, Bob Dylan, que em 2018 atuou em Lisboa, completa 78 anos.