Susan Boyle, a inglesa que saltou para a ribalta depois de deixar meio mundo espantado ao cantar 'I Dreamed a Dream', do musical "Os Miseráveis", numa audição para o programa de talentos "Britain's Got Talent", em 2009, está de volta. Dez anos depois de conquistar o segundo lugar no programa britânico, a artista concorre a uma nova versão americana do concurso, "America's Got Talent: The Champions", que tem como concorrentes vencedores ou finalistas de temporadas anteriores das várias versões mundiais.

Na estreia do programa, anteontem, Boyle subiu ao palco e interpretou o tema 'Wild Horses', na sua versão do clássico dos Rolling Stones gravada para o seu primeiro álbum, "I Dreamed a Dream". A Spice Girl Mel B, que é uma das juradas do "America's Got Talent", carregou no botão dourado, o que significa que a inglesa passou diretamente para as galas ao vivo do programa. Veja o vídeo abaixo, no qual Boyle assume: "desta vez, quero ganhar".