Os Scorpions irão regressar a Portugal este ano. A banda alemã anunciou uma nova digressão mundial, que passa pela Altice Arena, em Lisboa, a 26 de junho.

Esta nova digressão da banda irá incidir sobre os sucessos de sempre, como 'Wind of Change', 'Rock You Like a Hurricane' e 'Still Loving You'.

Os bilhetes para aquele que será o 24º concerto da banda em terras lusas (e o 6º na Altice Arena) serão colocados à venda no próximo sábado, a preços que vão dos 32 euros aos 54 euros. Os membros do clube de fãs dos Scorpions poderão adquiri-los já amanhã e na sexta-feira.