Um gigante painel publicitário de Salvador Sobral ocupa um corredor inteiro de uma estação do metropolitano de Varsóvia, na Polónia.

A enorme publicidade, composta por vários ecrãs LED, anuncia a digressão do cantor português naquele país. Sobral atuará em abril nas cidades de Varsóvia, Katowice, Cracóvia e Breslávia, onde já mostrará canções do seu próximo álbum, a lançar em março.

O cantor português, vencedor do festival da Eurovisão em 2017 com 'Amar Pelos Dois', segue depois para a Alemanha, onde dará cinco concertos, terminando o périplo europeu na Suíça, a 1 de maio. Destaque-se, no regresso a Portugal, concertos nos Coliseus de Lisboa e Porto, a 10 e 11 de maio.

Recorde-se que no final de 2018 Salvador Sobral casou-se com a namorada, a atriz francesa Jenna Thiam.