Numa versão ao vivo dos diálogos que tem mantido com os fãs através do seu site, Nick Cave apresentou-se ontem em palco na Ópera de Sydney, na Austrália, com o objetivo de “estabelecer uma ligação” e também de se sentir “aterrorizado”, escreve o site The Music.



“A tocar sinto-me confiante, mas estar aqui a responder às vossas perguntas, que pavor”, disse o veterano a um menino de 11 anos que lhe perguntou qual a parte mais complicada do seu trabalho.



Ao longo da noite, Nick Cave tocou várias canções ao piano, rodeado pelos fãs que se sentaram consigo em palco, e perante uma plateia mais convencional de duas mil pessoas.



Além das suas 'Mercy Seat', 'Into My Arms' ou 'The Weeping Song', o australiano interpretou uma versão de 'Avalanche', de Leonard Cohen, a pedido de uma fã.



Quanto às perguntas colocadas pelos fãs, destacou-se a de um rapaz de 25 anos que lhe perguntou se já fora viciado em heroína. “Alegadamente”, respondeu Nick Cave, fazendo rir o público. “Que conselho daria a uma pessoa de 25 anos que está a tentar curar-se?”, perguntou então o mesmo fã. “És tu?”, quis saber o músico. Perante a confirmação, retorquiu: “Bom, 25 anos...”, acabando por recomendar que o espectador procurasse os Narcóticos Anónimos. “Nunca pensei estar a fazer isto no palco da Ópera de Sydney”, brincou depois.



Segundo a mesma reportagem, Nick Cave acabou por sair uma hora antes do que estava previsto. “É difícil saber se [o abandono se deveu] a alguma coisa que alguém disse, ou a mera exaustão. Ainda assim, o espetáculo ofereceu momentos de uma ligação extraordinária”.