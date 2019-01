Jarvis Cocker vai atuar no NOS Primavera Sound, que se realiza no Porto em junho.

A BLITZ sabe que o músico inglês, fundador dos Pulp, atuará no Parque da Cidade nos mesmos moldes que no homónimo festival espanhol, em Barcelona.

“JARV é [is] um trabalho em curso. JARV é [is] uma experiência … JARV [is] é uma experiência ao vivo sem barreiras”: assim é descrito oficialmente o espetáculo estreado em Ramsgate, no Reino Unido, no passado em março de 2018, e que o jornal inglês Guardian descreveu como "eletrificante". Apresentadas foram canções novas, que o mesmo jornal descreveu como "algumas das melhores da sua carreira", e temas do seu percurso a solo, nomeadamente dos álbuns "Jarvis" (2006) e "Further Complications".

Jarvis Cocker fundou os Pulp, em Sheffield, no final dos anos 90, tendo granjeado fama nos anos 90 com álbuns como "Different Class" e "This Is Hardcore".

O NOS Primavera Sound tem lugar nos dias 6, 7 e 8 de junho e ainda não anunciou oficialmente qualquer nome em cartaz, costumando fazê-lo de uma só vez. Rosalía e Guided By Voices anunciaram, nos seus canais informativos, a presença na edição de 2019 do festival da Invicta.