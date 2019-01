Foi divulgada uma das últimas canções gravadas por Chester Bennington, vocalista dos Linkin Park, antes da sua morte.

O tema intitula-se 'Cross Off' e faz parte do novo álbum de Mark Morton, guitarrista dos Lamb Of God, "Anesthetic".

'Cross Off' foi gravado na primavera de 2017, poucos meses antes do suicídio de Chester, cuja ética profissional "impressionou" Mark Morton.

"Ele teve muitas ideias criativas assim que entrou no estúdio", afirmou o guitarrista à Metal Hammer.

"Fiquei impressionado por alguém com o nível dele, com a carreira que ele tinha, com o estatuto de celebridade que detinha, ter a humildade e o compromisso de ir até ali e tratar ['Cross Off'] como se fosse uma canção dos Linkin Park".

Ouça aqui o tema: