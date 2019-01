1. O primeiro registo em vídeo de Freddie Mercury, então Farrokh Bulsara, em 1964. Com os colegas do Isleworth Polytechnic, em Londres:

2. Nos tempos de vida em comum com a namorada Mary Austin, numa casa em Londres:

3. Entrevista com Bob Harris, da BBC, em casa de Freddie Mercury, em 1977:

4. As loucas festas de Freddie, nos anos 70 e 80:

5. A caminhada do backstage até ao palco de um concerto, no início dos anos 80, à frente de uma 'comitiva' onde - bem perto do final do vídeo - se vê Michael Jackson:

6. Entrevista à TV Globo, no Brasil, no terraço do hotel Copacabana Palace, em janeiro de 1985:

7. No hotel em Budapeste, a ensaiar uma canção tradicional húngara que os Queen interpretariam em palco a 27 de julho de 1986, na última digressão:

8. A jogar ténis em Ibiza, Espanha, em 1987:

9. A última festa de aniversário, a 5 de setembro de 1990, na sua mansão de Londres:

10. Vídeo caseiro do último Natal da vida de Freddie Mercury, em 1990, um momento carinhoso entre o músico e o filho bebé de Mary Austin, sua antiga namorada:

11. O último vídeo. As tocantes imagens de um fragilizado Freddie na rodagem do videoclip de 'These Are the Days of Our Lives':