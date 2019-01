Brian May, guitarrista dos Queen, respondeu aos críticos de "Bohemian Rhapsody" depois de o filme se sagrar um dos grandes vencedores dos prémios Globos de Ouro, cuja cerimónia se realizou no passado domingo. O músico, que também é um dos produtores executivos do filme, defende em entrevista ao site Deadline que se precipitaram a julgá-lo: "o erro que os críticos cometeram foi analisar o trailer em vez de criticar o filme. Precipitaram-se a tirar conclusões. Assim que as pessoas formam uma opinião, é-lhes difícil voltar atrás".

"Bohemian Rhapsody" tinha duas nomeações para os Globos de Ouro, prémios atribuídos anualmente pela imprensa estrangeira em Hollywood, e acabou por vencer ambas: Melhor Filme Dramático e Melhor Ator, atribuído a Rami Malek pelo papel de Freddie Mercury. Recorde-se que o processo do filme foi complicado, com mudanças de atores e realizadores, e que assim que o trailer surgiu começou a ser alvo de críticas, especialmente devido ao facto de abordar de forma leve a questão da sexualidade de Mercury.

Desde que saiu para as salas de cinema, "Bohemian Rhapsody" já rendeu perto de 650 milhões de euros, tendo-se tornado no filme biográfico mais lucrativo de todos os tempos.