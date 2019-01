São conhecidos os cinco nomes que irão disputar a final da 24ª edição do Festival Termómetro, a 12 de Janeiro, no Cinema São Jorge, em Lisboa: Gator, the Alligator (Portugal), Maro (Portugal), Músculo (Espanha), Kings of the Beach (Espanha) e Jaguar Jaguar (Bélgica).

Os Gator, the Alligator vêm de Barcelos e fazem um garage psych rock semelhante aos Thee Oh Sees. Maro é o nome artístico de Mariana Secca, uma multi-instrumentista portuguesa de 24 anos, enquanto os Músculo! são um quarteto eletrónico de Valga (Pontevedra, Espanha). Também do país vizinho, os Kings of Beach trazem garage rock da cidade galega de Vigo. Por fim, os belgas Jaguar Jaguar apostam numa indie pop eletrónica soalheira.

O prémio final para o vencedor é uma actuação no Festival NOS Alive, no Festival Bons Sons, no Iberian Music Awards e ainda 20 horas de gravação em estúdio e a produção de um videoclipe.

As eliminatórias tiveram lugar em 9 cidades de Portugal continental e ilhas e entre os jurados desta edição contam-se músicos, divulgadores e nomes ligados à indústria.

O certame, organizado por Fernando Alvim desde 1994, contará ainda com a atuação de B Fachada como artista convidado.

Os bilhetes para a final custam 8 euros em compra antecipada e 10 euros no próprio dia.