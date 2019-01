Rami Malek agradeceu, com emoção, o Globo de Ouro de Melhor Ator pelo seu papel como Freddie Mercury na biopic “Bohemian Rhapsody”.



Com Brian May e Roger Taylor, dos Queen, na plateia, o ator norte-americano de origem egípcia afirmou:



“Estou mais do que emocionado. Tenho o coração aos saltos. É uma grande honra receber este prémio e estar entre atores tão extraordinários. É um privilégio ser nomeado ao vosso lado, a sério. Tenho de agradecer a toda a gente que trabalhou de forma incansável para fazer deste filme aquilo que ele é e que, entretanto, me deu esta família incrível. (...) E também a todos os que acreditaram em nós quando mais ninguém acreditava”, afirmou o protagonista de um filme adiado durante anos, devido a todo o tipo de contratempos e mudanças de realizador e ator principal.



Depois de referir, no discurso, a mãe e a família, Rami Malek rematou a sua intervenção com o seguinte trecho: “E, claro está, quero agradecer aos Queen. A ti, Brian May, e a ti, Roger Taylor, por garantirem que a autenticidade e a inclusividade existem na música e no mundo e em todos nós. E obrigado ao Freddie Mercury, por me ter dado a alegria da minha vida. Adoro-te, seu homem lindo. Isto é para ti e a ti se deve, seu lindo”.

Veja aqui as palavras emocionadas de Rami Malek e o beijinho que manda para Freddie Mercury, no final do discurso:

Veja aqui a lista de todos os vencedores.