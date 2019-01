Andy Samberg e Sandra Oh, os atores que ontem apresentaram a cerimónia dos Globos de Ouro, resolveram gozar com a frase que Lady GaGa repetiu até à exaustão nas entrevistas de promoção ao filme "Assim Nasce uma Estrela" e cuja autoria, entretanto, Madonna veio reivindicar. No discurso de abertura da entrega de prémios, os dois atores repetiram: "podem estar 100 pessoas numa sala e 99 delas não acreditam em ti, mas basta uma que o faça e mudará a tua vida", com GaGa a gritar da plateia "é verdade!".

Recorde-se que "Assim Nasce uma Estrela" tinha múltiplas nomeações para os Globos de Ouro, atribuídos pela imprensa estrangeira em Hollywood, mas saiu da noite de ontem com apenas uma estatueta, a de melhor canção por 'Shallow'. GaGa estava nomeada na categoria de melhor atriz em filme dramático, mas perdeu para Glenn Close pelo filme 'A Mulher'. Veja abaixo o momento em que Samberg e Oh brincam com a cantora e atriz (a partir dos 4 minutos e 30 segundos).