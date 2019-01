Gogol Bordello, The Wedding Present, Clan of Xymox e Anna Calvi são as mais recentes novidades no cartaz do festival EDP Vilar de Mouros, que se realiza em Vilar de Mouros, a 22, 23 e 24 de agosto.

O punk 'cigano' dos Gogol Bordello regressa a Portugal, depois de em 2018 ter passado pelo North Music Festival, no Porto. Referência do indie rock britânico dos anos 80 e 90, os Wedding Present também rumarão à freguesia do concelho de Caminha, depois de em 2017 terem atuado em Paredes de Coura. Nome cimeiro do rock gótico europeu dos anos 80, os holandeses Clan of Xymox são outro dos nomes agora confirmados, de entre os quais se destaca o de Anna Calvi, que em 2018 lançou o álbum "Hunter" e deu um concerto no Capitólio, em Lisboa.

O festival EDP Vilar de Mouros – o mais antigo em Portugal – já tinha anunciado para a sua edição de 2019 Prophets of Rage, Skunk Anansie, Fischer-Z e Linda Martini.

O passe para os 3 dias do evento custa 70 euros, mas a BLITZ oferece-lhe um desconto chorudo. Ainda nas bancas, mas por tempo limitado, a revista especial Anuário de 2018 (148 páginas onde cabe tudo o que mais importa ocorrido nos últimos 12 meses), tem um preço de capa de €4,90 e vale €10,00 na compra do passe de 3 dias para o festival EDP Vilar de Mouros. No canto inferior da capa existe um espaço para raspar, que por sua vez desvendará um código que deve introduzir no site da Ticketline no ato da compra do passe para o festival, até 31 de janeiro. Dessa maneira, o passe de 3 dias para o EDP Vilar de Mouros ficará 10 euros mais barato.