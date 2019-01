O animador Drew Christie, da Kalakala Animation, fez um vídeo no qual explica como nasceu 'Smells Like Teen Spirit', grande êxito dos Nirvana e uma das canções mais icónicas da história do rock.

Com narração de T-Bone Burnett, o vídeo mostra como 'Smells Like Teen Spirit' foi fruto de uma conversa "alcoólica" de Kurt Cobain com Kathleen Hanna, das Bikini Kill.

Depois de vandalizarem um centro anti-aborto, Cobain e Hanna voltaram para a casa do primeiro, tendo este adormecido rapidamente.

A vocalista aproveitou a dica para escrever, numa das paredes, "Kurt smells like Teen Spirit" - em referência ao desodorizante Teen Spirit, usado por Tobi Vail, baterista das Bikini Kill e à altura namorada de Cobain.

Veja o vídeo: