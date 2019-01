O sucesso de "Bohemian Rhapsody", biopic sobre a vida e obra de Freddie Mercury, provou que a música dos Queen está mais viva do que nunca. E os dados fornecidos pelas principais plataformas de streaming mostram isso mesmo.

No Spotify, o número de "escutas" dos temas dos Queen subiu 333% desde a estreia do filme. E não são apenas os fãs da "velha guarda" quem recuperou a música por motivos nostálgicos; mais de 70% desses ouvintes tem menos de 35 anos.

No mês passado, os Queen foram mesmo a banda mais ouvida em todo o mundo durante duas semanas, sendo apenas "destronados" por 6ix9ine e Ariana Grande. E, mesmo antes do filme ser lançado, a discografia dos Queen ocupava o primeiro lugar do Spotify no top por catálogo.

A longevidade e transversalidade dos Queen parece assentar na canção que dá título ao filme. A sua utilização em "Quanto Mais Idiota Melhor", filme de 1992, levou-a ao número 2 dos topes de vendas, 16 anos após o seu lançamento. E esse mesmo filme tem beneficiado com a biopic; o número de streams da sua banda-sonora também aumentou, em 361%.

No primeiro top de sempre de canções cantadas em karaokes, elaborado em 2009, 'Bohemian Rhapsody' ocupou o segundo lugar, algo que Tom Service, crítico de música do Guardian, explicou à altura com o facto de este ser um tema que funciona em diversos géneros musicais, das baladas ao hard rock. Ou seja: nenhum dos milhões de temas presentes no Spotify soa a 'Bohemian Rhapsody' - e essa é, sobretudo, a chave do seu sucesso.