Que acontece quando os adolescentes de hoje são confrontados com a música dos anos 90? Este vídeo mostra isso mesmo.

Um grupo de teenagers foi confrontado com êxitos dos Backstreet Boys ('As Long As You Love Me'), Lenny Kravitz ('Are You Gonna Go My Way'), Alice In Chains ('Them Bones'), Destiny's Child ('Bills, Bills, Bills') e Tupac ('Dear Mama'), entre outros, com resultados distintos.

"Acho que todas as boybands dos anos 90 soam ao mesmo" e "não percebo nada do que eles dizem" foram algumas das opiniões mais duras, mas há quem tenha reconhecido algumas canções pela sua utilização em videojogos como "Guitar Hero". E, naturalmente, quase todos reconheceram o antigo grupo de Beyoncé...

Veja o vídeo: