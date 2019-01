Logo na primeira página do extraordinário livro “Sweet Soul Music” (Harper Collins, 1986), Peter Guralnick coloca-se uma pergunta muito clara: “o que é a música soul?”. A resposta a essa pergunta ocupa depois mais de 400 páginas profusamente preenchidas com entrevistas, memórias e documentos preciosos para a compreensão de um género que perdura até aos dias de hoje e que gerou algumas das mais importantes carreiras da música popular. Porém, a marcar o início da crucial resposta a essa questão, uma simples frase deixa uma ideia muito importante bem explícita: “A música soul do sul [dos Estados Unidos] desenvolveu-se a partir de um tempo e de um conjunto de circunstâncias sociais que dificilmente se repetirão”.

Guralnick, que escreveu tomos decisivos sobre os blues e o rock and roll dos primórdios (Feel Like Going Home ou Lost Highway) e sobre artistas como Robert Johnson, Sam Cooke ou Elvis Presley, esclarece que o seu livro não se refere à Motown, criação de Berry Gordy no norte industrializado que, como explicava Jerry Wexler da Atlantic, “pegou na música negra e canalizou-a diretamente para o adolescente americano branco”. Nada disso: “aquilo a que me refiro”, esclarece, “é o muito menos controlado tipo de música, baseado no gospel e carregado de emoções, que cresceu em volta do sucesso inicial de Ray Charles a partir de 1954 e que desabrochou plenamente, tal como a Motown, no início dos anos 60”.

“No início, como o rock and roll”, adianta ainda o escritor americano, “era uma expressão de rebeldia ou pelo menos de descontentamento, e a transformação operada por Ray Charles dos standards de gospel em seculares gritos de êxtase receberam bastantes críticas, sobretudo vindas do púlpito”. De facto, a proposta inicial da soul foi revolucionária: em vez do “amo-te Senhor” que ecoava nas igrejas batistas do sul, bastiões de dignidade e orgulho negro numa sociedade opressora em que os efeitos da segregação, na década de 50, eram ainda muito visíveis, Ray Charles e outros artistas contemporâneos propuseram um muito mais terreno e francamente menos divino “amo-te Senhora”.

Da raça ao ritmo

A imposição da soul é, muito simplesmente, o processo de libertação da música gospel das rígidas amarras morais da igreja, vistas como a única defesa possível para uma comunidade sob permanente ataque. Por volta de 1949, Jerry Wexler, mente progressiva e decisiva na história da música negra americana, propôs na Billboard a alteração do rótulo race music, de claros contornos racistas, pelo mais apropriado termo rhythm and blues. O género que tinha evoluído dos blues, com um ritmo mais pronunciado, era dançado nos bares e clubes negros, das cidades industrializadas do norte às metrópoles segregadas do sul, quase exclusivamente para uma audiência afro-americana. Quem ao domingo ia à igreja via esses espaços como antros de perdição, mas foi nesse circuito que começaram a despontar grupos como os Orioles de Sonny Til, dono de uma voz poderosa e profundamente emocional, que em 1948 fez de ‘It’s Too Soon To Know’ uma espécie de molde para as experiências que haveriam de moldar a soul.

O Rock and Roll Hall Of Fame explica que “a soul é uma música que se cristalizou a partir da experiência negra na América através da transmutação do gospel e do rhythm n’ blues numa espécie de sermão secular e funky”. A definição poderia, na verdade, aplicar-se a Ray Charles, que tinha na sua forma de interpretar algo das cadências dos pastores que procuravam em cada domingo espalhar a palavra sagrada e resguardar as superiores convicções morais das suas comunidades.

Charles surgiu na sequência de artistas como Clyde McPhatter, Hank Ballard ou Etta James e em 1954 fez de ‘I Got a Woman’ um tremendo grito de liberdade e um molde para performances futuras, ajudando a dar visibilidade a um género que estava então em acelerado processo de emancipação. Mais ou menos ao mesmo tempo, James Brown pegou nos Gospel Starlighters de Bobby Byrd para os transformar nos Famous Flames com quem editaria, em 1956, a tocante súplica ‘Please, Please, Please’, um tema aparentemente inocente mas que é na verdade uma espécie de tradução musical de uma tensão de cariz romântico e até sexual.

Esta, claro, era também a era do Movimento dos Direitos Civis, os dias da chamada Ação Direta, gestos de desobediência pública pensados para chamar a atenção para as degradantes condições de vida impostas pela segregação, sobretudo nos estados do sul em que a velha mentalidade colonial ainda prevalecia. Claudette Colvin e Rosa Parks recusaram o lugar pouco digno para elas reservado nos autocarros, foram presas por desafiarem a norma e colocaram em marcha um movimento que teria em Martin Luther King, Jr a sua figura mais visível. A soul e todos os pedidos aparentemente mundanos que as canções carregavam serviu de banda sonora a esse amplo gesto social de exigência de respeito e de conquista de direitos e de dignidade.

Quando Otis Redding cantou “I need somebody to treat me right” no seu primeiro single para a Stax, ‘These Arms of Mine’, lançado em 1962, poderia estar apenas a referir-se à “little woman” que desejava ter ao seu lado. Mas na sua interpretação, e tendo em conta o contexto social mais alargado e as conturbadas ações reprimidas pela polícia, aquelas palavras ganhavam outra dimensão.

Conquistar o mundo

Consciente do poder das interpretações, Aretha Franklin contava em 1968 ao Melody Maker que a escolha do reportório era uma arte delicada: “Quero continuar a fazer o tipo de discos com que as pessoas se podem identificar. Também gostaria de fazer alguns dos temas antigos mais suaves, com cordas e orquestras. Mas temos que ter muito cuidado no material que selecionamos... as pessoas associam coisas estranhas às canções”. Na frase da rainha da soul, que desapareceu em 2018, é possível ler várias ideias que ajudam a compreender esta cultura específica: uma música que pretende servir uma comunidade, que é feita de grandes interpretações mais do que de uma voz própria impressa na composição, e que dessas interpretações de material eventualmente inocente podem surgir leituras bem mais profundas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com ‘Respect’, o enganadoramente simples pedido de atenção matrimonial escrito por Otis Redding que Aretha transformou num clamoroso apelo de elevação. Na soul, talvez mais importante do que o que se canta é como se canta... E até como se toca.

“You can conquer the world with your original sound”. A promessa – certeza até – foi inscrita de forma anónima num pequeno ‘poema’ impresso em material publicitário da Stax e contém mais verdade do que a que eventualmente atravessou a cabeça de quem a escreveu. O som da editora criada por Jim Stewart e pela sua irmã Estelle Axton conquistou, de facto, o mundo, mesmo que o seu segredo fosse o resultado de um acidente: com um estúdio montado num antigo teatro, os discos clássicos da Stax beneficiaram não só de uma ignorância técnica profunda, mas também da plateia inclinada que interferia acusticamente em todos os discos. Mas o som da Stax era muito mais do que o que o velho gravador mono da Ampex conseguia captar: era igualmente o som de uma América que se começava a integrar – gravar música negra na Memphis dos velhos costumes sulistas não era tarefa fácil – o som de quem, como explica ainda Peter Guralnick nas páginas de “Sweet Soul Music”, media o pulso ao público através de uma loja de discos operada a partir do antigo bengaleiro do teatro.

A Stax colocou Memphis no centro do mundo, através de uma aliança com a Atlantic que permitiu que artistas como Carla Thomas, Isaac Hayes, Sam & Dave ou Otis Redding se expandissem até onde o talento o permitisse. Mas obviamente, e como fez questão de referir o homem do leme da Atlantic, a Motown foi ainda mais longe.

Em colaboração com a sua irmã Gwen, Berry escreveu ‘Reet Petite’ para Jackie Wilson, que se tornou um sucesso na sua Detroit natal, em 1957. A revolução rock and roll estava em marcha impondo uma mesma batida a jovens brancos e negros de toda a América. Gordy percebeu muito depressa que esse era o caminho. ‘Lonely Teardrops’ foi outro dos temas que Gordy escreveu para Jackie Wilson e o seu primeiro real sucesso: chegou ao topo das tabelas R&B e instalou-se confortavelmente no top 10 da tabela pop. A etapa seguinte, para Gordy, seria a autonomia.

Numa época em que a indústria da música vivia ainda sobretudo de êxitos regionais e pequenas operações cuja ambição morria quase sempre à porta dos estúdios, Berry ousou sonhar mais alto, pensando uma estrutura em que artistas, músicos, compositores, produtores, vendedores e promotores trabalhavam todos em harmonia e com um objetivo comum – fabricar êxitos.

As fábrica dos êxitos

Esse sonho tornou-se realidade em 1959, impulsionado por um empréstimo familiar de 800 dólares – primeiro nasceu a Tamla, em janeiro de 1959, e depois a Motown Records, em dezembro do mesmo ano. Pelo meio, o caminho foi sendo pavimentado pelos galardões alcançados graças ao impacto de canções como ‘Come to Me’ (Marv Johnson) ou o explícito ‘Money (That’s What I Want)’, escrito por Berry Gordy para Barrett Strong e alvo de uma versão dos Beatles em 1963. Nada mais natural para Gordy do que fazer uma canção em que manifestava os seus mais profundos desejos. A julgar pelo sucesso obtido logo com os primeiros singles, Berry estava plenamente concentrado nos seus objetivos.

No sul, a Stax procurava transformar a experiência negra em grooves significantes, mas em Detroit os planos de Gordy – que conseguiu manter a Motown independente até 1988 – eram outros e interessava-lhe claramente o mercado mais alargado da pop. Grupos como as Supremes, os Jackson 5, Four Tops e os Temptations e crooners como Marvin Gaye ou Jimmy Ruffin eram claramente veículos de uma visão de Gordy que todas as semanas assaltava os tops de vendas. A música era imaculadamente produzida, recorrendo sempre à tecnologia mais avançada e o styling dos artistas – longos vestidos de lantejoulas para as Supremes ou Marvelettes, smokings para Marvin e Stevie – elevava-os acima do ghetto sempre que possível. Essas opções estratégicas transformavam os artistas em produtos apetecíveis para a televisão e em ídolos que eram alvo de devoção tanto nos bairros negros das inner cities como nos subúrbios brancos das principais cidades. Entre 1961 e 1971, a Motown produziu 110 êxitos de top 10 – quase um por mês – o que ia perfeitamente ao encontro da ideia de fábrica imparável de sucessos.

Nesta fase os artistas tinham muito pouco a dizer sobre a música que interpretavam. A máquina da Motown estava tão afinada que o artista cujo nome figurava na capa dos discos era, de facto, o menos importante na fórmula do sucesso. Martha Reeves – a voz de sucessos arrasadores como ‘Dancing in The Streets’ ou ‘Nowhere to Run’, e líder das Vandellas – era o exemplo acabado dessa ideia: começou por ser uma simples secretária nos escritórios da Motown, mas depressa foi encaixada na linha de montagem, sendo transformada numa artista de primeira linha. Só que a dada altura, até os Beatles abandonaram o look certinho para acompanhar os tempos: São Francisco, Martin Luther King, Malcolm X, a guerra do Vietname, a contracultura e a liberdade de expressão eram claros sinais de que uma nova época exigia um novo som. A era do artista como produto de uma linha de montagem estava a chegar ao fim. A América negra precisava de um outro ritmo, de novos heróis e de uma imagem mais vincada que ecoasse a liberdade.

Faz-se groove

O Funk nasceu em meados dos anos 60, quando James Brown, algures entre ‘Papa’s Got a Brand New Bag’ e ‘Cold Sweat’, percebeu que a herança pesada do R&B e o contexto contemporâneo da soul já não acompanhavam o ritmo primitivo que cozinhava a cada nova sessão, com uma banda que incluía veteranos de jazz, jovens bateristas e uma série de outros músicos profissionais de múltiplas proveniências. Apesar dos inúmeros discos que editou neste período (com muitos a surgirem no mercado sem a sua autorização), era ao vivo que Brown melhor conduzia os destinos da sua música, e foi em palco que o seu som começou a mudar. E tempos agitados como aqueles – com o Movimento de Direitos Civis ao rubro e todas as erupções de liberdade que a conservadora sociedade norte-americana relutantemente tentava encaixar – reclamavam uma música mais frenética, liberta do lado mais espiritual da soul e ainda mais avassaladora do que o primitivo R&B. O funk, pode-se dizê-lo, limitou-se a traduzir o pulsar de uma época. Um pulsar agora documentado visualmente no extraordinário livro “Soul. R&B. Funk. Photographs 1972-1982”, uma edição da Taschen com autoria de Bruce W. Talamon, fotógrafo que, como o próprio concede, “durante 10 gloriosos anos” ocupou “o melhor lugar da casa”. Ou seja, a primeira fila nos concertos de uma vasta amostra do talento negro que então reinventava a América, de Marvin Gaye e James Brown a Aretha Franklin ou Barry White e Diana Ross.

É possível afirmar-se que a descendência direta de James Brown – dos Kool & The Gang aos Black Heat, dos Mandrill a Sly Stone, dos Meters aos Funk, Inc., dos Parliament/Funkadelic aos inúmeros derivados da escola de George Clinton e Bootsy Collins, muitos deles retratados nas páginas do livro de Talamon – cozinhou um som revolucionário cujas ramificações ainda hoje se fazem sentir de forma intensa em variadíssimas correntes da música mais comprometida com o groove. O funk começou por firmar os pés numa atitude mais primária, em que as descargas de energia através da repetição de diversos argumentos rítmicos (não só a bateria e o baixo, mas igualmente as guitarras, as teclas e a secção de metais) funcionavam como um bloco de peso cujo singular objetivo era o esmagamento pelo groove. Durante a década de 70, múltiplas transformações ocorreram. A visão orquestral da soul de Marvin Gaye, por exemplo, inspirou Isaac Hayes e as suas sinfonias para detetives privados que tanto eco encontraram nos ecrãs de cinema. Por outro lado, a célula funk a operar sob a batuta de Vince Montana a partir de Filadélfia procurava injetar sofisticação nesse groove primal dando origem a um som com maior dinâmica, menos interessado no constante abalo rítmico e mais envolvido com a noção de dramatismo, crescendo e outras formas de gestão de tensão dentro de uma mesma canção.

Já em plena década de 70, pode entender-se o surgimento dos primeiros heróis negros no grande ecrã como o culminar de um processo de libertação artística que remontava a Ray Charles e aos seus “seculares gritos de êxtase”: a ideia do homem afro-americano como uma fonte de desejo sexual é um marco mais importante no percurso de conquista de liberdade e de direitos da América negra do que se poderá pensar, e o cinema que impôs essa ideia, a sua iconografia, mas também a sua música, pode ser entendido como uma ponte entre os primórdios da soul e o presente vibrante comandado pelo hip-hop. Muitas dessas icónicas imagens, com homens de cariz gigante, de peito orgulhosamente exposto, com roupas berrantes que sublinhavam uma ideia muito própria de liberdade, são hoje, graças ao olhar de fotógrafos como Bruce W. Talamon, o epíteto máximo do cool, modelos que inspiraram gente como Andre 3000 ou Beyoncé na forma como hoje se apresentam ao mundo.

Orgulho na pele

O processo dessa afirmação vem, claro, dos anos 60, uma época complicada nos Estados Unidos, como já se argumentou: o caldeirão explosivo de Vietname, contracultura, drogas lisérgicas, Civil Rights Movement, Orgulho Negro, Malcom X e os Black Panthers, James Brown e Motown carregaram a comunidade negra para a alvorada dos anos 70 com um estado de espírito muito especial. De um lado da barricada, a comunidade negra sofria baixas pesadas sobre a sua identidade e o seu orgulho com os assassinatos de Martin Luther King e Malcolm X. Do outro, todo o remexer nas complexas questões de raça e identidade, do apelo ao orgulho na cor da pele, não encontravam grandes ecos em Hollywood. Mas quando a MGM se safou da falência com “Shaft”, escancarou a porta para a criação de um género que, pela primeira vez, colocava a realidade das inner cities no centro da ação. Literalmente. E sem “Shaft” não teríamos Jay Z ou Drake...

Obviamente que filmes como “Shaft”, “Superfly”, “The Mack”, “Cleopatra Jones”, “Foxy Brown” ou “Coffy” e atores como Richard Roundtree, Ron O’Neal, Tamara Dobson e Pam Grier criaram novos modelos para a comunidade negra, habituada que estava a ter em Sidney Poitier o seu único representante nas colinas de Hollywood. E o som que acomodava as façanhas destes novos heróis tinha que ser igualmente vibrante, expansivo, com os principais nomes da cena negra – de James Brown a Isaac Hayes, de Roy Ayers a Willie Hutch, de Barry White a Bobby Womack, de Marvin Gaye aos Kool & The Gang, a oferecerem todos os seus serviços a esta fábrica de icónicos modelos de orgulho negro. E para todos eles, James Brown foi um claro modelo, um contemporâneo dos primeiros passos de emancipação de Ray Charles que conseguiu atravessar a era do rhythm’n’ blues, navegar o período de imposição da soul, fomentar a criação dos ritmos do funk e colher os frutos de todo esse trabalho do lado de lá dos anos 70...

Mas o funk, sem dúvida, foi o seu grande legado, a língua encontrada para falar com as ruas. A partir de 1967, com o clássico ‘Cold Sweat’ e com a ajuda do baterista Clyde Stubblefield, James Brown inventou uma música ritmicamente possante em cima da qual os seus gritos ensaiavam crescendos que eram apelos irresístiveis à dança (LeRoi Jones, mais tarde Amiri Baraka, escreveu mesmo em “Black Music” que os “gritos de James Brown são mais radicais do que o som da maior parte dos músicos de jazz”). Esta efervescência ecoava o que se sentia nas ruas da América.

Como uma máquina de sexo

O envolvimento direto de Brown com o Civil Rights Movement em meados dos anos 60 levou-o a usar a sua música para educar as massas: ‘Don’t Be a Drop Out’ ia diretamente contra o mantra de Timothy Leary – “Tune in, Turn On, Drop Out” – e reconhecia que os jovens negros não se podiam dar ao mesmo luxo de abandono das instituições de ensino que a geração branca das flores professava. James fez concertos para angariar dinheiro para ativistas, e em 1968 recusou o namoro dos Panteras Negras ao dizer claramente a H Rap Brown que “não diria a ninguém para pegar numa arma”. De facto, James era um pacifista e a sua música transmitia essa mensagem: em abril de 1968, na noite seguinte ao assassinato de Martin Luther King Jr, o mayor de Boston travou a violência na sua cidade ao transmitir na televisão um concerto de James Brown que manteve as pessoas em casa. Antes da década terminar, James foi chamado por Lyndon Johnson à Casa Branca e aceitou tocar para as tropas americanas estacionadas no Vietname. Poço de contradições? James afirmou repetidamente que só queria estar “perto das pessoas.” O público agradeceu-lhe enquanto cantava ‘Say It Loud (I’m Black and I’m Proud)’.

A primeira metade da década de 70 de James Brown foi gloriosa e começou da melhor maneira com a edição em março de 1970 do single ‘Funky Drummer’, que nas duas partes das suas sete polegadas chegava a uns fantásticos sete minutos (anos antes de o maxi ser inventado e normalizar esta abordagem de maior fôlego). De novo com Clyde Stubblefield sentado na bateria, James Brown protagonizou uma revolução e inventou a música moderna, do house ao hip-hop, de Amy Winehouse a Travis Scott, o som deste milénio não existiria sem toda esta história, complexa, profundamente humana, feita de sobressaltos políticos e sociais, mas sobretudo de muita alma e um groove profundo. E imagens que perduram.