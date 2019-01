Foi divulgado o primeiro trailer para "Lords of Chaos", filme baseado no livro com o mesmo nome (de Michael Moynihan e Didrik Søderlind) que conta a história da cena black metal norueguesa dos anos 90.

O filme foi realizado por Jonas Åkerlund, conhecido pelos videoclips que fez para nomes como Madonna ou Beyoncé, e que na sua juventude foi baterista dos suecos Bathory.

"Lords of Chaos" é inspirado em factos reais e incide sobretudo sobre os Mayhem, uma das bandas que ajudou a desenvolver a sonoridade black metal, não contornando a história macabra que os rodeia.

Um dos seus primeiros vocalistas, Per Yngve Ohlin ("Dead") suicidou-se e o seu guitarrista, Øystein Aarseth ("Euronymous") foi assassinado por Varg Vikernes, mentor do projeto Burzum.

O filme conta no elenco com Sky Ferreira e Rory Culkin, irmão de Macaulay Culkin, e teve a sua estreia no festival de Sundance. Chegará aos cinemas a 8 de fevereiro.

Veja aqui o trailer:

E um outro teaser também já apresentado: