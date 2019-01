A drag queen brasileira Pabllo Vittar regressa a Portugal para um concerto em nome próprio no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 24 de abril. Esta atuação acontece depois de, no verão do ano passado, a artista ter estado na capital portuguesa para uma participação especial no Arraial Pride e para gravar um vídeo com os norte-americanos Sofi Tukker.

Consigo, Vittar trará o segundo e mais recente álbum de estúdio, "Não Para Não", editado em outubro de 2018, que inclui os singles 'Problema Seu' e 'Disk Me' e volta a contar com um tema produzido por Diplo ('Seu Crime'), com quem já tinha trabalhado no disco de estreia, "Vai Passar Mal". Recorde-se que a artista alcançou sucesso a nível internacional com 'Sua Cara', de Major Lazer, ao lado de Anitta.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa, que terá início às 22h00, estão à venda nos locais habituais, custando entre €25,00 e €35,00. Veja abaixo o vídeo de 'Disk Me'.