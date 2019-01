Steve Harris, dos Iron Maiden, encontrou-se com três dos seus primeiros companheiros de banda pela primeira vez em mais de 40 anos.



Na época natalícia, o baixista britânico, que formou os Iron Maiden a 25 de dezembro de 1975, foi fotografado com o vocalista Paul Day e os guitarristas Dave Sullivan e Terry Rance.



De fora do retrato ficou apenas o baterista Ron “Rebel” Matthews.



No seu Facebook, Paul Day, que foi vocalista dos Iron Maiden até 1976, escreveu: “O pessoal quase todo junto pela primeira vez desde 1976, ou perto disso. Nem vos consigo explicar como é bom. A noite de hoje vai ficar marcada na minha memória. Poderei dizer-vos mais depois de conseguir digerir esta noite”.