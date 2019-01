Morreu Pegi Young, cantora e ex-mulher de Neil Young. Tinha 66 anos e vinha lutando contra um cancro.

Pegi acompanhou Neil Young durante alguns anos, nas digressões deste, antes de se lançar a solo em 2007 com o seu álbum de estreia.

Desde então, editou cinco álbuns e formou uma banda intitulada Pegi Young and the Survivors, com quem lançou "Bracing For Impact" em 2012. O seu último disco, "Raw", data de 2017.

Pegi e Neil Young divorciaram-se em 2014, tendo tido dois filhos: Ben e Amber. O primeiro, que sofre de paralisia cerebral, inspirou-os a fundar a Bridge School, que ajuda crianças com problemas físicos e ao nível da fala.