O novo filme de terror da Netflix, "Às Cegas" ("Bird Box" em inglês) deu origem a um perigoso desafio viral que o serviço de media norte-americano está a desencorajar: os fãs estão a levar à letra a premissa do filme pós-apocalíptico, protagonizado por Sandra Bullock, que conta a história de uma família que vive a sua vida vendada porque a visão pode levar à morte.

No desafio #BirdBoxChallenge, os fãs do filme vendam-se e tentam desempenhar algumas das missões levadas a cabo pela personagem de Bullock e os seus dois filhos no filme de Susanne Bier. Segundo notícia do site Consequence of Sound, há mesmo pessoas a tentar conduzir automóveis de olhos vendados.

"Não acreditamos que temos mesmo de dizer isto, mas: por favor não se magoem com este desafio do 'Bird Box'", lê-se num comunicado da Netflix partilhado nas redes sociais, "não sabemos como isto começou, apreciamos o vosso amor, mas o Rapaz e a Rapariga só têm um desejo para 2019: que não acabem no hospital devido a imitações".

Veja abaixo o trailer de "Às Cegas".