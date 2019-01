O ator inglês Will Poulter, um dos protagonistas do filme “Bandersnatch”, anunciou que vai abandonar as redes sociais.



Menos de uma semana após a estreia do filme, da “família” de “Black Mirror”, Will Poulter agradeceu a todos os que viram o filme, no qual desempenha o papel do criador de jogos Colin Ritman, garantindo que aceita “todas as críticas. E foi delicioso saber que muitos de vós gostaram daquilo que deu muito trabalho a muita gente”.



Sobre a sua experiências nas redes sociais, Will Poulter lembra que há aspetos positivos e negativos. “Há algum tempo que tenho dificuldade em encontrar um equilíbrio nesse aspeto e, para o bem da minha saúde mental, penso que está na hora de mudar a minha relação com as redes sociais”.



Sem querer parecer “ingrato” por todo o apoio que tem recebido, o britânico termina a sua mensagem partilhando os links das associações anti-bullying com as quais trabalha. “Isto não é o fim, apenas um caminho alternativo”, remata.



Embora Will Poulter não esclareça o que o levou a tomar esta decisão, os fãs acreditam que o seu abandono das redes sociais se possa dever aos comentários negativos feitos por muitos à sua aparência no filme “Bandersnatch”, disponível no Netflix.