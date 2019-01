"Bohemian Rhapsody", um dos filmes de maior sucesso de 2018, vai conhecer edição em DVD e Blu-Ray a 4 de março.

A história da vida de Freddie Mercury e dos Queen, que resultou na 'biopic' musical mais rentável de sempre, terá direito a versão alargada com cenas que o cinema não mostrou. Entre os 'extras' desta edição está a versão completa da recriação da histórica atuação dos Queen no evento Live Aid, a 13 de julho de 1985, que nesta nova versão acrescenta interpretações integrais de 'We Will Rock You' e 'Crazy Little Thing Called Love'. O total de minutos dedicados a este episódio fulcral do percurso da banda inglesa, considerado um dos momentos altos do filme, ascende agora a 22 minutos, sensivelmente a duração da performance original.

As semelhanças entre realidade e ficção são tantas que há vários vídeos de fãs a comparar a recriação do filme com a atuação de 1985:

Recorde-se que o alinhamento dos Queen nesse espetáculo de beneficência foi composto por 'Bohemian Rhapsody', 'Radio Ga Ga', 'Hammer to Fall', 'Crazy Little Thing Called Love', 'We Will Rock You' e 'We Are the Champions'.

A edição física do filme promete ainda entrevistas com o elenco, profissionais ligados ao filme e membros dos Queen.