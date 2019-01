Quase cinco horas de concerto, perante uma massa humana estimada em 200 mil pessoas (números da Câmara Municipal do Porto, da Porto Lazer e da polícia local) - o espetáculo de Pedro Abrunhosa na passagem do ano, na Avenida dos Aliados, fica para a história da música ao vivo na cidade e no país, mas o autor de “Espiritual”, álbum que ocupa o primeiro lugar do top de discos em Portugal, lembra que, “em média”, os seus concertos com os Comité Caviar duram três horas e meia.



“O tempo psicológico é uma coisa fantástica”, afirmou à BLITZ, contando que, depois de sair de palco, sentiu que não se haviam passado mais de duas horas. “Falei com os músicos e estávamos todos cansados, mas felizes. Eu ainda tinha continuado -- havia mais músicas no alinhamento, que saltei”, revela. “O ambiente estava elétrico”.



No total, Pedro Abrunhosa e os Comité Caviar tocaram 33 canções: “32 minhas e a versão do 'Hallelujah', do Leonard Cohen. Foi tudo preparado, ao longo de 15 dias de ensaios meticulosos, dirigidos pelo Cláudio Souto”, diz, referindo-se ao músico que está consigo “há 30 anos. Já fazia parte da Máquina do Som, que depois se transformou nos Bandemónio, e foi uma das primeiras pessoas a usar loops ao vivo, em Portugal. Foi meu aluno e é uma das pessoas mais importantes da minha estrutura”.

Ainda que se deixe contagiar pela energia e pelo entusiasmo do público, Pedro Abrunhosa já tinha previsto dar um “concerto comprido” - como, de resto, lhe foi pedido pela Câmara Municipal do Porto. “Queria pedir desculpa ao DJ, que acabou por só passar música durante meia hora”, brinca, acrescentando que deixou de fora temas de “grande impacto” como 'Momento', 'Talvez F*der' ou 'Se Eu Voltar'.

Além do alinhamento previsto, o concerto contemplou “secções abertas”, nos temas funk, seguindo “a velha tradição de James Brown. Aí não páro enquanto estiver a curtir, e o público também!”.



Ao longo da noite, Pedro Abrunhosa foi vendo muito público a ficar e outro a ser 'renovado': “O pessoal mais velho, ou de fora, ou com crianças, ia dando lugar a [espectadores] mais jovens, à medida que as festas nos outros sítios iam acabando. Por isso é que eu dizia: 'vem ter comigo aos Aliados'. O concerto era um ponto de encontro!”.

Natural do Porto, Pedro Abrunhosa confessa que, apesar de habitualmente dar concertos para muita gente, seria “hipócrita” dizer que tocar na Avenida dos Aliados, na noite de passagem de ano, foi apenas mais uma data da digressão.

“Claro que é especial. Tocar na minha cidade natal tem uma carga emocional grande”, reconhece, dizendo que, entre “as poucas coisas” que disse ao público, se contaram várias referências à Invicta. “Falei em Campanhã, Areosa, Rua do Heroísmo, 235 - porquê? Porque foi nessa casa que o 'Viagens' foi escrito!”, partilha.



Primeiro álbum de Pedro Abrunhosa com os Bandemónio, “Viagens” faz este ano 25 anos, e a efeméride foi assinalada nos Aliados -- 'Viagens', o tema-título, foi o primeiro tema da longa noite, e para a despedida o músico portuense recuperou o kufi (pequeno chapéu) com que se apresentava nos concertos de então.



Porém, ficarão por aqui as celebrações das bodas de prata de “Viagens”. Segundo o seu autor, “é inútil” apostar numa reedição especial. “Celebro os 25 anos de publicação de canções da melhor maneira -- oferecendo mais 15 canções. Reeditar o disco seria como se o António Lobo Antunes reeditasse agora o 'Memória de Elefante' [seu primeiro livro], em vez de lançar 'A Última Porta Antes da Noite' [o seu mais recente romance]”.

