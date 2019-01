O ano novo trouxe consigo uma boa nova: a data de estreia da terceira temporada de "Stranger Things".

A popular série irá regressar à Netflix no dia 4 de julho, tendo esta data sido oficialmente anunciada através das redes sociais e de um vídeo teaser, transmitido em Times Square.

A terceira temporada de "Stranger Things" irá contar com novas personagens, e por arrasto com novos nomes no elenco: Cary Elwes, Jake Busey e Maya Hawke.