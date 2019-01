Um dos maiores sucessos de bilheteira de 2018, “Bohemian Rhapsody”, a biopic dos Queen e Freddie Mercury, terá no novo ano uma nova versão, em Inglaterra.



A partir de 11 de janeiro, vários cinemas ingleses permitirão que os espectadores se juntem às canções, apresentando no grande ecrã as letras dos grandes êxitos que se ouvem no filme, como 'Don't Stop Me Now', 'We Are the Champions' ou, claro está, o tema que dá nome ao filme.

Tendo estreado em outubro, com Rami Malek no papel de Freddie Mercury, “Bohemian Rhapsody” é já a biopic musical mais bem sucedida de sempre, tendo averbado mais de 65 milhões de euros de receitas.



Caso esteja em Inglaterra e queira saber onde pode cantar com as estrelas do filme, consulte a lista de cinemas aderentes aqui.