Madonna passou o ano novo em Nova Iorque, tendo dado um mini-concerto surpresa no bar Stonewall Inn.

A cantora fez-se acompanhar pelo seu filho David Banda à guitarra, interpretando dois temas: 'Like A Prayer' e 'Can't Help Falling In Love', de Elvis Presley.

A presença de Madonna no Stonewall Inn, um dos mais famosos bares gay de Nova Iorque, não foi inocente. A cantora foi nomeada embaixadora do 50º aniversário dos Motins de Stonewall, um dos eventos mais importantes da história do movimento LGBTQ.

"Estou orgulhosamente no local onde começou o orgulho, no nascer de um novo ano. Esta noite, juntamo-nos para celebrar 50 anos de revolução", disse.

Veja o vídeo: