Está nas bancas uma edição especialíssima da BLITZ com tudo o que vai ficar para a história em 2018. Neste anuário de 148 páginas cabe tudo o que mais importa ocorrido nos últimos 12 meses. Os melhores discos, concertos e festivais, os acontecimentos e os fenómenos: um retrato completo do ano.

No canto inferior da capa existe um espaço para raspar, que por sua vez desvendará um código que deve introduzir no site da Ticketline no ato da compra do passe para o festival, até 31 de janeiro.

O maior destaque dos nomes anunciados para o festival até ao momento vai para a estreia em Portugal de Prophets of Rage, projeto que une membros dos Rage Against the Machine e Audioslave (o guitarrista Tom Morello, o baixista Tim Commerford e o baterista Brad Wilk), Cypress Hill (o rapper B-Real) e Public Enemy (o rapper Chuck D e DJ Lord). Formado em 2016, o supergrupo lançou um álbum homónimo em 2017. De regresso aos palcos portugueses estão também os britânicos Skunk Anansie, força rock dos anos 90 liderada por Skin, e os veteranos da new wave dos anos 80 Fischer-Z (do êxito 'So Long'). Os portugueses Linda Martini encerram o lote das primeiras confirmações para o decano dos festivais em Portugal, que mantém o patrocínio da EDP.

Nesta edição para colecionar damos grande destaque aos 100 Melhores Álbuns de 2018 – entre nacionais e internacionais – bem como as reedições e as antologias mais importantes, os fenómenos e os acontecimentos que marcaram o ano.

Não poderíamos deixar de voltar a percorrer os concertos e festivais que merecem ser recordados – dos U2 a Roger Waters e Arcade Fire. Do Alive ao Rock in Rio e Paredes de Coura. Tudo abundantemente ilustrado, com as melhores fotografias e os relatos mais completos.

Não esquecemos as entrevistas com as maiores figuras de 2018, de António Zambujo, que acaba de editar o impressionante “Do Avesso”, a consagrados como José Mário Branco ou revelações como Conan Osiris, o homem que surpreendeu tudo e todos com ‘Adoro Bolos’.

Assinalamos os maiores acontecimentos do ano com artigos de fundo, como é o caso daquele que conta a história do álbum 'perdido' de John Coltrane, sem esquecer as celebrações de longas carreiras na música portuguesa, como o 'senador' Tozé Brito, ou o sublinhar de uma jovem confirmação como Carolina Deslandes, que dominou topes em 2018. Lembramos também quem já partiu, como Ricardo Camacho, da Sétima Legião, ou a grande voz americana que foi Aretha Franklin.

