Um novo estudo realizado por investigadores da Lawrence Technological University em Southfield, no estado norte-americano do Michigan, concluiu que as letras das canções pop estão a ficar cada vez mais tristes e furiosas.

O estudo incidiu sobre 6150 canções editadas ao longo dos últimos 60 anos, todas elas retiradas ao top 100 da Billboard, que lista as canções mais populares de um determinado momento.

Ao longo desse período, o número de canções com letras que exprimem medo e angústia aumentou, ao passo que o número de temas com letras mais alegres e positivas diminuiu. A raiva presente nos temas também subiu consideravelmente nas últimas seis décadas.

O período onde as canções mais tristes foram menos populares coincidiu com a chegada do rock n' roll aos topes de vendas, em meados da década de 50.