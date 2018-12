O ator Macaulay Culkin anunciou a sua intenção de mudar legalmente de nome.

Ao longo do último mês Culkin questionou os seus fãs, nas redes sociais, sobre qual deveria ser o seu novo apelido - que, atualmente, é Carson.

Entre as opções disponíveis estavam nomes tão bizarros quanto “Shark Week”, “Kieran” (o primeiro nome do irmão), “The McRib Is Back” ou “Publicity Stunt”.

O grande vencedor acabou por ser... “Macaulay Culkin”. O que significa que, em 2019, o ator se passará a chamar Macaulay Macaulay Culkin Culkin...