Damon McMahon, o músico por detrás do projeto Amen Dunes, revelou esta semana que, durante vários anos, foi vítima de abuso sexual por parte de duas mulheres.

O norte-americano sentiu necessidade de desvendar o sucedido, na sequência de uma entrevista que deu em 2014 ter voltado a circular nas redes sociais.

Naquela conversa com o site No Fear of Pop, Damon McMahon havia afirmado que não desejava colaborar com mulheres. “Acho que quimicamente não iria funcionar”, disse então.

Agora que aquela citação voltou à ordem do dia, o autor de um dos discos mais aplaudidos do ano esclareceu o que quis dizer em 2014.



“Compreendo que, sem contexto, a minha resposta não pareça bem articulada. Naquela altura, não me pareceu apropriado, nem me sentia suficientemente curado, para explicar devidamente a razão [de não querer colaborar com mulheres]”, escreveu agora, partilhando com os seus seguidores algo que apenas havia contado ao seu círculo de amigos mais próximos.



“Duas mulheres adultas abusaram de mim ao longo da minha adolescência, desde os meus 9 anos até aos 18. Quando finalmente ganhei coragem para reconhecer o que me tinha acontecido, [o alter ego musical] Amen Dunes tornou-se uma forma de terapia, um espaço seguro onde podia explorar os sentimentos e o trauma da infância e tentar reclamar a minha identidade e sexualidade enquanto homem”.



“Recuperar desde tipo de trauma leva muito tempo”, acrescenta. “Na altura em que dei aquela entrevista não me sentia confortável a colaborar com uma mulher, porque ainda estava no começo deste processo”.

