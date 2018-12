Lady Gaga esteve este fim de semana em Las Vegas, onde deu início à sua residência de dois anos no MGM Park Theater.

Intitulada "Enigma", esta residência é descrita como "uma experiência como nenhuma outra" e trata-se de um olhar perante todos os seus êxitos, com várias novidades.

Naquele que foi um pleno espetáculo pop, Gaga apresentou novas roupas e um enredo completo que incluiu não só personagens criadas digitalmente como um robô gigantesco e cuspidor de fogo...

A cantora incluiu, ainda, no alinhamento uma versão de 'I'm Afraid of Americans', tema de David Bowie que os Nine Inch Nails também têm vindo a tocar ao vivo, e 'Shallow', do filme "Nasce Uma Estrela", onde contracena com Bradley Cooper.

A vê-la estavam muitas outras estrelas da pop e do rock: Katy Perry, Dave Grohl e Adam Lambert forma algumas delas. Veja aqui Lady Gaga a cantar David Bowie: