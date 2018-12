Já o concerto ia a mais de metade quando da guitarra de João Cabeleira se ouvem os primeiros acordes de 'Homem do Leme'. "É esta!", sinaliza, ao nosso lado, uma fã que se recusa a vestir a capa impermeável, apesar da chuva que não cessa de cair. "É a nossa vida".

Em bom internetês diríamos: "nuff said". As canções dos Xutos, como milhares escreveram antes de nós, contam - ou contêm - a história da vida de muitos portugueses, confundindo-se com uma inestimável memória afetiva, tanto individual como coletiva. Não por acaso, no final do concerto há quem entoe "Portugal, Portugal!"; não por acaso, e enquanto em palco o sorriso rasgado de Tim espalha alegria e confiança, na plateia há lágrimas e comoção.

O concerto desta noite, o oitavo dos Xutos em tantas outras edições de Rock in Rio, é, sabemo-lo bem, especial. Com ele, Tim, João Cabeleira, Gui e Kalú querem homenagear Zé Pedro, o seu guitarrista e membro fundador, acarinhado de forma rara por uma imensa multidão de almas e desaparecido no final do ano passado.

A homenagem é simultaneamente emotiva e discreta. Os Xutos começam por entrar com a artilharia pesada - 'À Minha Maneira', ´Chuva Dissolvente' e o grito de guerra "Aqui Xutos & Pontapés!" fazem as honras. Um novo tema ("o nosso último tema... o último gravado", hesita Tim), de título 'Fim do Mundo', junta-se a 'Avé Maria' - uma convincente oração punk - na visita aos anos mais recentes da carreira dos Xutos.

Atrás de Tim, Kalú, na sua bateria engalanada com galhardetes do FCP, é um líder, comandando a banda e a multidão, com um ritmo quase marcial. E é com 'Circo de Feras', acompanhada por um monstruoso coro do público, que chegam os primeiros grandes arrepios. A seguir, a nova 'Mar de Outono', com fotos antigas da banda projetadas no grande écrã, prolonga a onda de emoção, que 'Não Sou o Único' (e a criança pequena, de galochas e capa da chuva, dançando euforicamente à nossa frente), 'Esta Cidade' e 'Remar Remar' sabem navegar.

Que os Xutos podem construir um alinhamento imenso só com grandes êxitos não surpreende ninguém; que queriam homenagear o seu grande amigo da melhor forma, muito menos. Mas impressionou e comoveu o facto de o terem feito com tanta energia e alegria - tal como, gostamos de imaginar, Zé Pedro teria apreciado.

Depois de 'Ai Se Ele Cai', recebida com loucura no público, a chegada de 'Para Ti Maria' revelou uma surpresa: "Vamos voltar a tocar com Zé Pedro neste palco", anunciou Tim, e durante toda a canção vimos José Pedro Reis, em imagens (e som) registados no concerto de 30º aniversário dos Xutos no Estádio do Restelo, agora recuperadas no ecrã gigante da Bela Vista. Em 2009, Zé Pedro mostrava-se brincalhão, empenhado, comunicativo - e deslumbrado com o momento que vivia, característica que, associada a uma certa pureza, manteve até ao fim.

Neste momento, Tim fala em "amor e gratidão", a chuva cai como lágrimas, encharca o nosso bloco de notas - temos de confiar na memória a partir daqui.

Tal como esperado, as grandes figuras do Estado português - o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa - sobem ao Palco Mundo, juntamente com muitas outras personalidades de destaque da vida pública portuguesa, como o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, para cantar 'A Minha Casinha'. Sabendo de antemão que este seria o tema escolhido para a grande homenagem a Zé Pedro, o público começa, espontaneamente, a entoar a letra de mais um grande êxito da maior banda portuguesa. Em palco e na plateia, a festa mistura-se com a comoção (Gui é filmado a enxugar as lágrimas) e ninguém parece querer arredar pé. "Só mais uma!", pede em coro a multidão encharcada. Nada feito - os Xutos já tinham dado tudo, e foi muito, naquele que fica para a história como um dos concertos mais marcantes de sempre deste festival.

