Taylor Hanson, membro dos mesmos Hanson que, em 1997, andaram nas bocas do mundo através do êxito 'MMMBop', deu as boas vindas ao seu sexto filho.

O músico, que casou com Natalie Bryant em 2002, já era pai de Jordan (hoje com 15 anos), Penelope (13), River (11), Viggo (9) e Wilhelmina (5).

No passado dia 26, nasceu Indiana, o sexto filho do casal. O músico partilhou uma fotografia do bebé, no Instagram:

"O nosso homenzinho, o Indy, é o melhor presente que poderíamos ter imaginado. A sua vinda traz consigo um novo sentido de aventura e entusiasmo pelo futuro", disse, à revista People.