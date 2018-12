Nunca é fácil escolher o que fazer na despedida de um ano, também porque a oferta costuma ser muita e variada.

2018 não será exceção, com vários espetáculos a terem lugar ao longo de todo o fim de semana, em diversos pontos do país.

Lisboa é quem mais acolherá eventos deste género, com um dos maiores a realizar-se já este sábado: no Terreiro do Paço, o produtor Branko irá apresentar um espetáculo exclusivo que contará com a presença de convidados como Carlão, Sara Tavares e Dino D'Santiago. O evento começa às 21h30 e tem entrada gratuita.

Também no Terreiro do Paço, a Orquestra Metroplitana de Lisboa irá apresentar, no domingo, obras de Beethoven, Puccini e Verdi, e na noite de ano novo o palco é cedido a músicos como Daniel Pereira Cristo, Tatanka, João Só, Ana Bacalhau, Richie Campbell, Dengaz e Mishlawi.

No Casino de Lisboa, serão os Gift quem fará a festa (entrada livre), e a promotora Filho Único levará à Fábrica da Musa nomes como Éme, Sreya e Hipster Pimba (15 euros). No Musicbox, as festividades estarão a cargo de La Flama Blanca (15-20 euros).

Os Estúdios Time Out (com Da Chick, 30 euros), o B.Leza (Zequinha nha Reinalda, 20 euros), o Titanic Sur Mer (Irmãos Catita, 25 euros), a Casa Independente (Batida, 25 euros) e o Clube Ferroviário (Cais do Sodré Funk Connection, 25 euros) também não ficarão de fora.

Destaque ainda para o regresso de Jeff Mills, ícone da música techno, a Lisboa: o norte-americano irá atuar na FIL na noite de ano novo, com DVS1 e Paco Osuna. O preço dos bilhetes - e das ofertas a si associadas - varia entre os 20 euros e os 1200 euros.

Mais a norte, a Avenida dos Aliados, no Porto, irá acolher um concerto de Diogo Piçarra (entrada livre), ao passo que o Hard Club se ouvirá a música eletrónica de nomes como Lewis Fautzi ou Frank Maurel (10 euros). O Café Au Lait e o Maus Hábitos também têm propostas, o primeiro com Nuno Dias e o segundo com Cumbadélica, Quesadilla e Xico da Ladra.

O Algarve, destino sempre bastante escolhido por quem se quer despedir do ano em grande, não será exceção. A Zona Ribeirinha de Portimão irá receber concertos de Richie Campbell (amanhã), David Fonseca (30) e Axé Brasil (31), sempre com entrada livre. E, em Albufeira, o palco na noite de réveillon será dos HMB (idem).