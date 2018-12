Quem já levou esta sova, sabe do que estamos a falar: um concerto de Nick Cave & the Bad Seeds é um estremecimento sem igual. Na noite derradeira do festival NOS Primavera Sound, o músico australiano dominou a multidão de início ao fim, provando que é uma fera rara no velho mundo rock and roll.

Debaixo de uma bátega tonitruante, o povo rumou ao anfiteatro maior do Parque da Cidade, seguro de que uma molha mais do que certa não seria paga suficiente para o que haveria de vir.

Esperava-nos um espetáculo que percorreu todo o 'pathos' do rock and roll enquanto amplificação não demasiadamente distorcida da vida, metade homilia, metade perdição. Assim é também o caminho de Nick Cave, 60 anos de corpo esguio espasmódico, cavalheiro de boas maneiras capaz de virar ao contrário a madrugada de um bar, alternador de pecado e redenção.

Se virmos tudo ao contrário, começamos pela sobriedade quase religiosa da canção de despedida, 'Push the Sky Away', com Cave e os seus seis Bad Seeds a verem-se acompanhados de alguns devotos da primeira fila - a proximidade entre artista e público foi constante. O final engana, mas faz todo o sentido.

Para trás estiveram momentos empolgantes como 'Do You Love Me?', a primeira vez que Cave contacta com os seus fiéis, tocando as mãos e os corpos de quem quis vê-lo de perto. Há, inclusive, uma extensão de palco, plataforma que o músico usará adiante para caminhar por entre o povo. Em cima de palco, porém, o artista deambula, como que contando uma história. 'From Her to Eternity' é o primeiro ato diabólico, emulação do fim do mundo. Os Bad Seeds - Warren Ellis frenético no violino - são uma banda exímia, o som é um portento.

Em 'Loverman', Cave rasteja. Em 'Red Right Hand' canta sempre para alguém, fitando cada 'alvo' de forma magnética. Em 'Into My Arms', seguríssimo ao piano e voz esculpida, pede para que "cantemos juntos e assim talvez chova ainda mais, porque esta chuva é bonita". Em 'Girl in Amber' é personagem plácida de uma canção ambiental. Em 'Tupelo' é tempestuoso e virulento, como se tivesse nas mãos as marionetas da ordem cósmica.

O momento em que todas estas guinadas ganham sentido, em que as pontas soltas da narrativa se unem, é 'Jubilee Street', combustão lenta que desemboca em absoluto êxtase rock and roll, uma multidão aos pulos e um Cave frenético, conquistando a harmonia que só os sábios descobrirão no desajuste. Que este monumento só tenha sido erigido quando o músico já contava cinquenta e muitos é de pasmar - e merecedor de todas as loas.

A última vaga não é menos espantosa. Em 'Weeping Song' vemo-lo a dominar os mares, pedindo silêncio e palmas alternadamente, como um maestro do destino; 'Stagger Lee' ferve. E depois há 'Push the Sky Away', aquele momento de claridade, capítulo final - e essencial - de um concerto onde vimos sorrisos, lágrimas (na menina que abraçou Cave em palco, quase, quase no último segundo) e um frémito raríssimo.

Alinhamento:

Jesus Alone

Magneto

Do You Love Me?

From Her to Eternity

Loverman

Red Right Hand

Into My Arms

Girl in Amber

Tupelo

Jubilee Street

The Weeping Song

Stagger Lee

Push the Sky Away

